India: Bihar, sondaggio attribuisce vantaggio ad Alleanza democratica nazionale

- L’ultimo sondaggio effettuato dal programma Lokniti del Centre for the study of developing societies (Csds) in vista delle elezioni dello Stato indiano del Bihar attribuisce all’Alleanza democratica nazionale (Nda) formata dal Partito del popolo indiano (Bjp) e dal Janata Dal United (Jdu) il 38 per cento dei voti, contro il 32 per cento della Grande alleanza (Ga) formata dal Rashtriya Janata Dal (Rjd), dal Congresso nazionale indiano (Inc) e da tre partiti di sinistra. L’indagine però è stata effettuata dal 10 al 17 ottobre e la situazione potrebbe ancora cambiare. Attualmente il Jdu è il partito di maggioranza relativa, con 69 seggi, seguito dal Bjp, con 54. L’Rjd è il primo partito di minoranza con 73 seggi, seguito dal Congresso, che ne ha 23. Tra le incognite di questa tornata c’è la decisione del Lok Janshakti Party (Ljp) di presentarsi al di fuori dell’Nda. Inoltre, il Bjp, che attualmente è secondo dietro il Jdu, alla guida del governo uscente con Nitish Kumar, sta facendo una campagna elettorale in proprio. Il primo ministro, Narendra Modi, ha tenuto diversi comizi venerdì scorso e nei manifesti elettorali del Bjp non si fa riferimento a Kumar. (segue) (Inn)