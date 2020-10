India: Bihar, sondaggio attribuisce vantaggio ad Alleanza democratica nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per la prima volta, il Bihar si avvarrà del voto per posta. Possono avvalersi di questa modalità le persone che hanno più di 80 anni e le persone con disabilità. Oltre 52 mila cittadini aventi diritto al voto hanno optato per questa possibilità per la prima fase delle elezioni e si esprimeranno mediante apposite schede postali inviate in anticipo. Infine, per contenere i rischi di contagio, il commissario elettorale, Sunil Arora, ha reso noto che saranno distribuiti 700 mila dosatori di disinfettanti, 44,6 milioni di mascherine, 600 mila tute protettive, 760 mila visiere, 2,3 milioni di paia di guanti per gli scrutatori e 7,2 milioni per gli elettori. (segue) (Inn)