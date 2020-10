Polonia: Senato discute oggi aumenti per medici e altre misure legate a pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Polonia discute oggi il raddoppio delle retribuzioni per i medici impegnati nel trattare i pazienti affetti da Covid-19. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Polskie Radio". Il Senato discute anche la cosiddetta "regola del buon samaritano", per la quale i dottori, gli infermieri e i paramedici che trattano questi pazienti dovrebbero essere sollevati dalla responsabilità nel caso di errori, a meno che questi non siano l'esito di una grave negligenza. Tomasz Grodzki, presidente dell'aula, ha espresso la speranza che la discussione su questi punti si concluda entro oggi, dopo la loro approvazione da parte del Sejm, la camera bassa, giovedì scorso. (Vap)