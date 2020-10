﻿Mafie: Tofalo su arresti a Foggia, instancabile lavoro Arma Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai Carabinieri del Comando provinciale di Foggia che, con il supporto dello squadrone eliportato carabinieri Cacciatori, del Nucleo Cinofili e del Nucleo Elicotteri, hanno da poco concluso un'importante operazione che ha consentito di smantellare un'associazione per delinquere attiva su Foggia e in Abruzzo e Molise". Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, sull'operazione "Araneo". "Gli uomini e le donne dell'Arma dei Carabinieri continuano a portare avanti un lavoro instancabile che assicura la massima presenza dello Stato e delle istituzioni. Non possiamo permetterci di lasciare spazio alle organizzazioni criminali e mafiose ancor più in questa delicata fase emergenziale che stiamo attraversando", ha concluso Tofalo. (Com)