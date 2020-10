Romania: premier Orban, confronto su partenariato strategico al centro della visita in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scopo principale della visita ufficiale di due giorni del premier romeno Ludovic Orban in Francia è firmare la tabella di marcia per il partenariato strategico tra i due paesi, che definisce le principali coordinate di collaborazione nei prossimi quattro anni. Lo ha dichiarato lo stesso Orban prima della sua partenza per Parigi. "Firmerò la tabella di marcia sul partenariato strategico tra Romania e Francia. Dal 2009 esiste un partenariato strategico tra Francia e Romania che è stato rinnovato dalla dichiarazione dei presidenti nel 2018. Lo scopo principale della visita è firmare la roadmap per i prossimi 4 anni, che fornisce le principali coordinate della collaborazione tra Francia e Romania. Questo documento, come altri documenti, sarà firmato dal primo ministro francese, Jean Castex e dal sottoscritto", ha precisato Orban. (Rob)