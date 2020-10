Sardegna: 156 comuni alle urne, ieri ha votato il 44 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è fermata al 44 per cento la percentuale di votanti alle elezioni amministrative in corso di svolgimento in Sardegna. I Comuni interessati dal voto sono 156, in una tornata elettorale caratterizzata dall'emergenza Covid. Nuoro, Porto Torres, Quartu Sant'Elena e Sestu sono gli unici centri sopra i 15mila abitanti interessati al voto. Il dato più alto relativamente all'affluenza si registrato in provincia di Sassari con il 49 per cento, mentre quello più basso nella Città Metropolitana di Cagliari con il 35 per cento. Intanto in 20 piccoli paesi della Sardegna (quelli in cui è stata presentata una sola lista) si conosce già il nome del nuovo sindaco per effetto del raggiungimento del quorum. I seggi, negli altri centri, rimarranno aperti fino alle 15, subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio. Le operazioni di voto si sono svolte dovunque con ordine e nel rispetto dei protocolli Covid. (Rsc)