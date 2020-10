Infrastrutture: Ramaphosa, colloqui trilaterali su Diga della rinascita riprenderanno domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui trilaterali fra Egitto, Etiopia e Sudan sul processo di riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) riprenderanno domani, 27 ottobre, dopo una pausa di due settimane. Lo ha annunciato il capo dello Stato del Sudafrica e presidente di turno dell’Unione africana, Cyril Ramaphosa. La ripresa dei colloqui, si legge in una dichiarazione diffusa dalla presidenza dell’Ua, è stata decisa a seguito “ampie consultazioni” con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, il premier etiope Abiy Ahmed e il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok. “Il presidente Ramaphosa accoglie con favore l'impegno delle parti a proseguire i negoziati guidati dallo spirito di cooperazione, buona volontà e compromesso al fine di raggiungere un accordo reciprocamente accettabile”, si legge nella nota. “La ripresa dei negoziati trilaterali sulla Gerd sotto gli auspici dell'Ua indica una forte volontà politica e l’impegno da parte della leadership delle tre parti coinvolte nei negoziati per la risoluzione pacifica e amichevole della questione Gerd”, ha affermato Ramaphosa, secondo il quale si tratta di una “riaffermazione della fiducia che le parti ripongono in un processo negoziale a guida africana, in linea con la massima panafricana delle soluzioni africane ai problemi africani, uno dei cardini dell'Unione africana”. A questo proposito, il presidente di turno dell’Ua ha espresso la sua “massima fiducia” nel fatto che le parti raggiungeranno un accordo sulle questioni in sospeso, comprese quelle relative agli aspetti tecnici e legali dei negoziati. “Senza alcun dubbio, la conclusione positiva dei negoziati sulla Gerd migliorerà e accelererà l'integrazione regionale, stimolando la cooperazione e lo sviluppo sostenibile nella regione, a vantaggio dell'Africa nel suo insieme”, ha concluso. (segue) (Res)