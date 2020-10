Infrastrutture: Ramaphosa, colloqui trilaterali su Diga della rinascita riprenderanno domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio di Ramaphosa giunge dopo che nel fine settimana il ministro degli Affari esteri etiope, Gedu Andargachew, ha convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti ad Addis Abeba, Mike Raynor, per chiedere spiegazioni sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente Donald Trump, il quale ha affermato che l'Egitto finirà per “far saltare in aria” la Gerd. “L'incitamento alla guerra tra l'Etiopia e l'Egitto da parte di un presidente degli Stati Uniti in carica non riflette la partnership di lunga data e l'alleanza strategica tra l'Etiopia e gli Stati Uniti, né è accettabile nel diritto internazionale che disciplina le relazioni tra gli stati", ha fatto sapere il ministero di Gedu in una dichiarazione. "È una situazione molto pericolosa perché l'Egitto non sarà in grado di vivere in questo modo", ha affermato Trump in riferimento alla Gerd parlando alla Casa Bianca in occasione dell'annuncio della normalizzazione delle relazioni tra Israele e Sudan. "Finiranno per far saltare in aria la diga. L'ho detto e lo dico forte e chiaro - faranno saltare in aria quella diga. E devono fare qualcosa", ha proseguito Trump, aggiungendo che "avrebbero dovuto fermare (il progetto) molto prima che iniziasse" e rammaricandosi del fatto che l'Egitto fosse in tumulto quando è iniziato il progetto dello sbarramento nel 2011. In agosto Washington ha approvato un taglio dei fondi Gerd fino a 130 milioni di dollari a causa della disputa del Paese con l'Egitto e il Sudan, con i quali non è stato trovato un accordo sui criteri di riempimento della diga. (Res)