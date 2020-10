Nagorno-Karabakh: ministero Esteri Baku, da Erevan nuove violazioni del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 ottobre alle ore 08.05, le forze armate dell'Armenia hanno violato il nuovo regime di cessate il fuoco umanitario e dalla direzione della città di Lachin hanno sottoposto al fuoco di artiglieria le unità dell'Esercito dell'Azerbaigian, situate nel villaggio di Safiyan del distretto di Lachin. E' quanto riferito dal ministero degli Affari esteri della Repubblica dell'Azerbaigian in una dichiarazione rilanciata dall'ambasciata azerbaigiana a Roma tramite un comunicato stampa. "Successivamente, la città di Tartar e i villaggi del distretto stesso sono stati oggetto di intensi bombardamenti da parte delle forze armate dell'Armenia. Di nuovo, per la terza volta consecutiva, il regime di cessate il fuoco è palesemente ignorato e violato dall'Armenia; la dichiarazione congiunta di Mosca del 10 ottobre, gli impegni confermati il 18 ottobre attraverso gli sforzi di mediazione di Parigi e la riunione del 24 ottobre a Washington e l'accordo sull'attuazione del cessate il fuoco umanitario immediato", si legge nella nota diffusa dalla diplomazia di Baku. "Questa è l'ennesima dimostrazione di ostinata ignoranza da parte dell'Armenia dei suoi impegni e di aperta mancanza di rispetto per gli sforzi instancabili dei mediatori internazionali. Ovviamente, come dichiarato dal primo ministro dell'Armenia, questo Paese non prevede una soluzione diplomatica al conflitto, e l'obiettivo finale è continuare l'occupazione militare dei territori azerbaigiani. L'Azerbaigian si impegna a rispettare i suoi accordi e a mostrare rispetto per il cessate il fuoco umanitario concordato. Tutta la responsabilità per la violazione del cessate il fuoco e la continua escalation nella regione ricade sulla leadership politico-militare dell'Armenia", ha concluso la dichiarazione. (segue) (Com)