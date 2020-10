Nagorno-Karabakh: ministero Esteri Baku, da Erevan nuove violazioni del cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli ultimi attacchi delle forze armate dell'Armenia è intervenuto anche l'assistente del presidente dell'Azerbaigian e capo del dipartimento per gli affari di politica estera dell'amministrazione presidenziale Hikmat Hajiyev: "L'Armenia è responsabile della violazione del cessate il fuoco umanitario per l'ennesima volta", ha dichiarato, ricordando quanto accaduto e che "civili del distretto di Tartar e dei villaggi circostanti sono stati sottoposti al fuoco. Le nostre posizioni nei distretti di Gadabay, Tovuz e Dashkasar sono state oggetto di fuoco dalle regioni armene di Berd, Chemberek e Vardenis in modo rilevante". Hajiyev ha dichiarato che l'Armenia ha colpito civili della città di Ganja usando missili balistici dopo la dichiarazione di Mosca del 10 ottobre. Anche il regime di cessate il fuoco umanitario, concordato con la mediazione della Francia il 18 ottobre, è stato gravemente violato dalla parte armena: "Tutto questo mostra ancora una volta che l'Armenia sostiene il cessate il fuoco umanitario a parole, ma in realtà si nasconde dietro il cessate il fuoco umanitario per sparare alle forze armate e ai civili dell'Azerbaigian, radunare le forze e conquistare nuove posizioni. Lo scopo dell'Armenia è mantenere lo status-quo, che si basa sull'occupazione, e rafforzarlo. La parte azerbaigiana dimostra pazienza. Vengono raccolte informazioni sulla violazione del cessate il fuoco e i paesi co-presidenti sono informati in modo pertinente. L'Armenia è responsabile della violazione del cessate il fuoco umanitario ancora una volta", ha concluso Hajiyev. (Com)