Camera: domani audizioni su efficienza processo penale

- Domani, martedì 27 ottobre, alle ore 11.30, presso la Sala della Regina di Montecitorio, la commissione Giustizia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'esame del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, svolge le seguenti audizioni: Giorgio Spangher, professore emerito di procedura penale presso l'Università di Roma "Sapienza"; Stefano Preziosi, professore di diritto penale presso l'Università Lum "Jean Monnet" di Bari; Massimiliano Masucci, professore di diritto penale presso l'Università degli studi "Roma Tre". Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)