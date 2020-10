Imprese: Bono (Fincantieri) a "Libero Quotidiano", governo miope di fronte al Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Però su quelle curve si basano le decisioni del governo, che con gli ultimi Dpcm è tornato a chiudere quasi tutto. "Il problema non è chiudere o non chiudere, ma quello che bisognava fare prima dell'estate e quello che bisogna fare ora per affrontare il dopo. La pandemia non è una costante storica, una roba che durerà secoli, è un fatto di contingente, passerà". Poi fa un esempio. "In Fincantieri abbiamo avuto subito la percezione che il Covid fosse una cosa seria e siccome siamo un'azienda che impiega molta manodopera, abbiamo capito che dovevamo adottare misure compatibili con la nostra situazione. Abbiamo chiuso praticamente in coincidenza con il lockdown e ci siamo immediatamente messi al lavoro su come organizzarci per affrontare successivamente la riapertura e non dover richiudere in una situazione di ritorno della pandemia che tutti in qualche modo prevedevamo". Ora di fronte alla seconda ondata "abbiamo oltre 20mila persone al giorno che lavorano nei nostri cantieri e la percentuale di contagi è inferiore al 3 per cento. Va benissimo, però la stragrande maggioranza di quel 3 per cento è composta da lavoratori stranieri. Questo significa che nessuno, pur sapendo tutti che i lavoratori stranieri sono indispensabili alla nostra economia, perché ci sono molte attività, come la vendemmia o la raccolta di derrate alimentari, che gli italiani non vogliono più fare, si è preoccupato di gestire i flussi migratori in maniera efficace e sicura". "Non sono mica untori, - aggiunge - ma è una questione di controlli, occorreva un'organizzazione diversa da molto tempo. Bisogna essere capaci di vedere le cose in maniera realistica, senza fare di ogni fenomeno un motivo di scontro e divisione". (segue) (Res)