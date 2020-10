Imprese: Bono (Fincantieri) a "Libero Quotidiano", governo miope di fronte al Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando c'era Salvini al Viminale le cose andavano meglio. "Mi limito a ricordare il giudizio di Salvini su quello che facciamo noi. Quando venne nel giugno del 2019, da ministro, al nostro stabilimento di Genova e fu circondato da nostri dipendenti provenienti da ogni regione del mondo e d'Italia disse che il nostro è un bel modello di sviluppo e integrazione, fondato sul lavoro, sul rispetto e sulla conoscenza". Ne è convinto anche Bono. "Certo, e aggiungo coesione. Quella che serve al Paese e che sono riuscito, con orgoglio, ad ottenere nella mia azienda. Pensi che un sondaggio che abbiamo condotto intemamete ha rivelato che il 91 per cento dei dipendenti si è detto molto soddisfatto delle nostre misure di prevenzione anti-Covid". Nel Paese, però, sembra ci sia meno armonia. "Continuiamo a parlare di Recovery fund, di Mes, di manovre. Bisogna occuparsi delle cose concrete. Questo è un momento in cui dovremmo pensare a dare aiuti ad aziende che hanno un mercato, aiutando al contempo le altre a ristrutturarsi. Bisogna mettere il Paese in condizione di riequilibrare le proprie filiere, di adattarsi ai cambiamenti". Non basterebbe. "Assolutamente no. Ci sono il turismo, l'arte, le risorse naturali. E poi i porti: se avessimo un sistema efficiente potremmo fare dell'Italia una formidabile piattaforma logistica". Si deve cominciare "dalle risorse umane. Il miracolo italiano lo abbiamo fatto con le braccia, con i nostri migranti che dal Sud sono andati al Nord. Ora queste braccia le dobbiamo andare a prendere. Non ci possiamo permettere di avere il 30 per cento di disoccupazione giovanile. Dobbiamo costringerli a lavorare. Quelle statistiche mi fanno impazzire. Vorrei vedere uno ad uno quei giovani, chiedergli che cosa vogliono fare, cosa hanno studiato. Per quale motivo molti di loro non accettano di svolgere incarichi che le aziende non riescono a coprire". (segue) (Res)