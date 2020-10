Imprese: Bono (Fincantieri) a "Libero Quotidiano", governo miope di fronte al Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema è vecchio e di non facile soluzione. "Bisogna far capire a questi ragazzi che non si arriva in alto per merito dello Spirito santo. Si deve partire dal basso. Bisogna recuperare l'idea che il lavoro è dignità. Sono valori che il Paese ha perso". Il reddito di cittadinanza non aiuta a recuperarli. "Io ho cominciato a lavorare a 18 anni, senza navigator. Sono convinto che dobbiamo aiutare chi resta indietro. E dare a tutti le stesse opportunità di esprimersi. Poi, però, dopo che abbiamo aiutato non è che possiamo farci carico di tutti, dalla culla alla tomba. Ognuno deve avere la responsabilità della propria vita. E deve essere anche ben chiaro che il pane, come dice anche la nostra tradizione cattolica, te lo devi guadagnare col sudore della fronte". Non sarà mica tutta colpa dei giovani svogliati... "Per carità, ma se parliamo della movida invece dei problemi reali, li allontaniamo ancora di più". In Italia per realizzare un'infrastruttura ci vogliono decenni. Fincantieri lavora in tutto il mondo, non accade lo stesso all'estero. "No, ma anche noi siamo riusciti a fare un'opera in poco tempo. Guardate il nuovo ponte sul Polcevera. Come con le navi, siamo abituati a consegnare i nostri lavori all'ora e al giorno prestabiliti anni prima". Lo stesso col viadotto. "Già, però per realizzarlo è servito il cosiddetto 'modello Genova', un modello virtuoso che va adottato, non abbandonato". Pubblico o privato, il grande dilemma. "Nel privato c'è un'organizzazione che fa capo a una famiglia, a un imprenditore. Ti devi confrontare con un unico soggetto. Nel pubblico c'è la politica, ci sono tanti referenti e qualcuno cerca di trovare scorciatoie, privilegiando le amicizie invece del merito". La soluzione è "l'assunzione di responsabilità, che fatalmente comporta che venga riconosciuto il merito. Chi ha capacità superiori deve esplicarle assumendosi delle responsabilità", ha concluso Bono. (Res)