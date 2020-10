Siria: leader curdo Kobane a "la Repubblica", l'Occidente fermi Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Mazloum Abdi Kobane, curdo, è la più alta autorità politica e militare delle Forze Democratiche Siriane, l'alleanza delle forze curde, arabe, assiro-siriache, che insieme alle forze armate della Coalizione internazionale hanno sconfitto lo Stato islamico e liberato quella vasta area della Siria a nord del flume Eufrate, nota come Rojava. In un'intervista esclusiva a "la Repubblica" racconta la sua sfida politica e militare in Siria e la sua visione sul futuro del Medio Oriente. I curdi e le Forze democratiche siriane hanno avuto un ruolo fondamentale nella sconfitta dello Stato islamico in Siria. "Abbiamo sconfitto l'Isis e il cosiddetto Stato islamico non esiste più. Ma ciò non significa che la minaccia dell'Is sia completamente scomparsa. L'Is ha cambiato strategia, ma non ha esaurito le proprie capacità di raccolta fondi e continua a reclutare e ad addestrare molti miliziani. Insieme alle forze della Coalizione Internazionale siamo in grado oggi di mantenere un buon livello di sicurezza, ma dobbiamo tenere alta la pressione per evitare che si ripresenti la minaccia jihadista". La Turchia dl Erdogan ha assunto una posizione sempre più assertiva su motto aree dl crisi. "L'esercito turco ha occupato una parte rilevante delle aree curde nel Nord della Siria: l'enclave di Afrin, le città di Serekani e Giresipi. In queste aree è in corso una pulizia etnica con un costante attacco nei confronti delle autorità locali e contro la popolazione civile. Quasi mezzo milioni di civili curdi sono stati costretti a fuggire per vivere oggi in campi profughi nelle aree liberate del Rojava o nel Kurdistan iracheno. La Turchia sta poi trasformando le aree sotto il proprio controllo in un rifugio sicuro per diversi gruppi jihadisti, da loro finanziati e armati: si tratta di ex militanti di Isis, Al Nusra e Al Qaeda utilizzati contro le nostre forze nel Nord della Siria, ma anche come forze mercenarie in altri conflitti". (segue) (Res)