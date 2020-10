Siria: leader curdo Kobane a "la Repubblica", l'Occidente fermi Erdogan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se si riferisca alle forze mercenarie inviate dalla Turchia In Libia in sostegno del Governo di Accordo Nazionale di Tripoli., Kobane risponde affermativamente. "Sì, l'esercito e l'intelligence turca hanno da tempo promosso un'intensa attività di reclutamento con l'invio di diverse migliaia di mercenari in Libia provenienti dalla Siria. La novità di queste settimane è però rappresentata dall'invio di nuovi mercenari anche in Azerbaijan". Kobane conferma anche che, con la regia della Turchia, è in corso un'operazione per inviare mercenari a combattere contro le forze armene in Nagorno-Karabakh. "Abbiamo documentato, nelle aree occupate dalla Turchia in Siria, molti casi di addestramento di jihadisti, inviati in Azerbaijan per sostenere le forze di Baku contro l'Armenia. Stiamo condividendo queste informazioni con le forze della Coalizione Internazionale". Poi spiega quale sia oggi in ruolo della Russia nel teatro siriano. "Le forze russe sono giunte nelle aree curde in seguito all'accordo di Sochi fra Putin ed Erdogan dell'ottobre 2019. In base a questo accordo le forze russe sono state dispiegate lungo il confine turco-siriano con una funzione di interposizione fra noi (Fds) e l'esercito di Ankara. Credo che il ruolo più importante della Russia in Siria possa essere quello esercitare una forte pressione nei confronti del regime di Assad affinché si giunga ad un accordo di pace e di stabilizzazione per tutta la Siria. Purtroppo il regime di Damasco con il sostegno dell'Iran e dei suoi proxies (Hezbollah) continua ad alimentare le tensioni in molte aree della Siria, incluse quelle curde". (segue) (Res)