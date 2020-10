Siria: leader curdo Kobane a "la Repubblica", l'Occidente fermi Erdogan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I curdi e le Forze democratiche siriane (Fds) sono stati l'alleato più affidabile dell'Occidente nel contrasto al Jihadismo. "Prima di tutto voglio ringraziare ancora una volta l'Europa, gli Usa e la Coalizione Internazionale per il sostegno che ci hanno fornito prima a Kobane e poi in tutto il Rojava. Abbiamo sconfitto l'Is e liberato ample aree del Nord della Siria, ora dobbiamo difendere le conquiste ottenute. Quando un anno fa la Turchia ha invaso il Rojava siamo stati lasciati soli a fronteggiare questa nuova minaccia. Credo che Europa e Usa abbiamo le risorse e il potere politico per svolgere un ruolo più incisivo in Siria. Non è il momento per un disimpegno dell'Occidente. Bisogna ridurre le influenze esterne negative, a cominciare dalla Turchia, per poi trovare un accordo politico complessivo che garantisca la piena stabilizzazione del paese". Quanto agli Accordi dl Abramo siglati fra Emirati, Bahrein e Israele, "noi crediamo che il dialogo, e non la guerra permanente, sia l'unico modo per risolvere i conflitti politici. Crediamo che la normalizzazione delle relazioni fra Israele e diversi Stati arabi possa essere un primo passo per garantire un futuro migliore per tutto il Medio Oriente", ha concluso Kobane. (Res)