Governo: viceministro Sileri a "Libero Quotidiano", lascio M5s e vado a lavorare per Zangrillo

- "Sono un avulso, il fatto che io sia in Parlamento è la prova del fallimento del sistema Italia. Se nel nostro Paese le cose andassero come dovrebbero, io in questo momento me ne starei in ospedale a togliere i tumori dalla pancia della gente e in università a fare lezione". Lo ha detto il viceministro della Sanità, Pierpaolo Sileri, in una intervista a "Libero Quotidiano", dove spiega come nacque la sua candidatura con i grillini. "Non ho mai militato dentro M5s, non mi sono mai iscritto a Rousseau. Simpatizzavo per An, sostenni Fini sindaco di Roma, ma non mi interessavo di politica da dieci anni. Alle comunali votai la Raggi, per tentare un cambiamento. Fu Di Maio, con Paola, a propormi la candidatura, in un collegio uninominale difficile, a Roma Nord, fortino della destra. Presi 94mila voti". Tutti però si chiedono con chi si ricandiderà al prossimo giro, perché è palese che con i grillini ci azzecca poco. "Non mi ricandido. Sono un chirurgo, non butto via 25 anni di sacrifici e professione. Quando mi informarono della nomina a viceministro ero in sala operatoria. Fu l'ultimo intervento, perché la legge ora mi vieta di usare il bisturi, mai io voglio tornare in ospedale. Avevo chiesto di poterci andare da volontario il sabato mattina, quando sono libero, ma in quanto sono al governo mi è stato impedito. Il 25 marzo 2023 però, quando sarà finito tutto questo, mi troverà al San Raffaele di Milano, dove ho vinto un concorso del 2016". L'eroe anti-pandemia alle dipendenze del negazionista Zangrillo criticato da tutti. "Criticato da chi non ne capisce. Zangrillo è un anestesista. Io ho avuto il Covid e quando sono stato male io stesso dissi a molti che se qualcosa fosse andato storto il San Raffaele sarebbe stata la sede per il ricovero". (segue) (Rin)