Governo: viceministro Sileri a "Libero Quotidiano", lascio M5s e vado a lavorare per Zangrillo (2)

- Ha detto che il virus è clinicamente morto. "Ha usato un'espressione infelice ma molti degli addetti ai lavori hanno capito benissimo che cosa intendesse: che il virus non arrivava più in terapia intensiva". Ora però ci va di corsa. "Sì. Più il virus circola, più persone rischiano di andare in terapia intensiva. Ma ci sono differenze. Durante la prima ondata si moriva in casa e il medico arrivava due giorni dopo il decesso. Ora non è più così. Gli scienziati hanno punti di vista personali differenti ma anche rivalità accese. Le parole di Zangrillo sono state strumentalizzate. Mi sembra che a volte molti miei colleghi in camice utilizzino la tv per sfide e scopi personali". Sileri è stato accusato di essere un prezzemolino da talkshow e di lavorare poco a causa dei suoi impegni televisivi. "Noi chirurghi siamo abituati a lavorare anche 120 ore a settimana tra ospedale, ricerca e lezioni. La tv è un impegno minimo, lo dico ai giornalisti che scrivono corbellerie". I grillini lo attaccheranno: va a lavorare nell'ospedale di Berlusconi. "Vado al San Raffaele di Milano perché è l'eccellenza in Italia". Ha le mani d'oro. "E' una questione di disciplina. Avrò fatto migliaia di interventi, ma prima di ognuno ancora oggi studio. E quando torno a casa in macchina ci ripenso: ho fatto tutto giusto? C'è qualcosa che potevo fare meglio. Possono sorgere complicazioni?". Non gli mancheranno tutti i privilegi della casta. "Non me li sto godendo. Ormai la maggior parte entra o rimane in politica per i soldi o per il potere. Io guadagnavo di più da medico che da viceministro e il potere per me è fare le cose che ritengo utili per il Paese. Da presidente della Commissione Sanità ho sbloccato la legge che permette la ricerca sui cadaveri, velocizzato la legge sulla rete dei registri dei tumori e molto altro. Mi basta questo per sentire di aver fatto il mio dovere". In questo momento rappresenta una voce critica nel governo, sbaglio. "Non tutto mi torna perfettamente". La sua prima ribellione al governo fu quel viaggio in Cina per recuperare lo studente italiano bloccato nell'Hubei con un febbrone. "Sono andato due volte in Cina a recuperare cittadini italiani, il 2 e il 14 febbraio". (segue) (Rin)