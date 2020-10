Governo: viceministro Sileri a "Libero Quotidiano", lascio M5s e vado a lavorare per Zangrillo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si spera nel vaccino ma "non sarà una cosa rapida. Servono mesi per produrlo, come avviene per quello influenzale. E poi ancora non sappiamo quanto in realtà protegge e quali sono i suoi effetti collaterali. Credo arriverà prima il farmaco rispetto alla profilassi". Allora arriverà la terapia. "Molte terapie le stiamo applicando già. Confido più di tutte in quella degli anticorpi monoclonali oppure nell'utilizzo di preparati iperimmuni ricavati dal siero dei guariti". Non siamo alla vigilia di una crisi come quella del marzo scorso. "Faccio fatica a immaginarmi uno scenario simile. Prevedo un'ulteriore salita dei contagi, ma graduale per quanto riguarda i posti in terapia intensiva e spero che quando si vedranno i primi effetti del decreto della Presidenza del Consiglio la curva si addolcirà". Bisogna ammetterlo, abbiamo perso tre mesi quest'estate. "Serviva, e serve, un uso spregiudicato della diagnostica. Questo è stato il grande errore". Quanto alla sanità italiana, l'ha mangiata "la politica, con nomine non meritocratiche, e qui si torna al motivo della mia candidatura in Parlamento. La corruzione, alla quale paghiamo una tangente di otto miliardi l'anno. I tagli, troppi e lineari. I mancati investimenti nella ricerca. L'edilizia sanitaria sconsiderata: ha presente gli scheletri degli ospedali costruiti e mai aperti in Calabria?", ha concluso Sileri. (Rin)