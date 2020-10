Coronavirus: Salvini a "La Verità", questo Dpcm è folle, lockdown mascherato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa nuova chiusura rappresenta il fallimento di Conte. "Si, perché nel febbraio scorso c'era un incendio da spegnere, e quindi si navigava a vista. Ma in sei mesi non hanno fatto nulla. Da maggio chiediamo il potenziamento delle terapie intensive, l'organizzazione sui tamponi, il trasporto pubblico". E dunque lo stato d'emergenza "in buona sostanza non è servito a niente. Non vorrei che oggi qualcuno tirasse a campare per aspettare le elezioni del presidente della Repubblica nel 2022. Che facciamo, andiamo avanti 15 mesi con un governo Caporetto?". Pronti a collaborare, comunque. "Sono sei mesi che siamo pronti, assieme a tante associazioni di categoria. Ma poi la collaborazione si risolve sempre nei monologhi di Conte e in telefonate dell'ultimo secondo per annunciare decisioni già prese". Non c'è niente di concreto nel progetto di un 'tavolo permanente' di confronto tra opposizione e governo. "Ma non esiste: è come il banco a rotelle. Non c'è mai stato. L'ultimo contatto che ho avuto con il presidente Conte è stato sabato pomeriggio: pochi minuti di telefonata". Quindi non c'è un'intesa con il vicesegretario pd Andrea Orlando, in vista d'una condivisione delle scelte. "L'ho incontrato al Festival del lavoro, organizzato da quei consulenti del lavoro, commercialisti, liberi professionisti che da mesi stanno impazzendo per inseguire l'ultimo cavillo del governo. Ho fatto a Orlando una proposta molto concreta. Già questa settimana possiamo fare una proposta comune per l'equo compenso ai liberi professionisti, che ormai lavorano gratis sottocosto. In aggiunta, possiamo estendere i bonus a tutti i lavoratori autonomi: partite iva, professionisti e artigiani". Sulle proposte concrete si può convergere. "Si, peraltro su questi temi c'è già un testo della Lega in Parlamento. Vogliamo riscriverlo insieme e votarlo con tutti i gruppi politici? Benissimo, l'importante è farlo". (segue) (Rin)