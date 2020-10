Coronavirus: Salvini a "La Verità", questo Dpcm è folle, lockdown mascherato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il supercommissario Domenico Arcuri sulle terapie intensive ha scaricato la colpa sulle Regioni. "Diamo un cognome all'irresponsabilità: la premiata ditta Conte e Arcuri. Hanno fatto partire i bandi solo a ottobre, ci rendiamo conto? A maggio Regione Lombardia ha chiesto fondi per gli autobus. Per l'anno prossimo il governo ha stanziato a bilancio 350 milioni per tutta Italia: basteranno si e no per un mese". Quindi Arcuri dev'essere accompagnato alla porta. "Rimettiamo al centro il merito. Se fai bene vieni premiato, se fai male devi essere rimosso. Vale per tutti: anche per gli amministratori delle banche con i milioni di buonuscita". I rumors vorrebbero Arcuri alla guida di Leonardo, azienda strategica. "Mettiamo a rischio i gioielli di famiglia italiani con questa disinvoltura? Manca davvero un'idea di Paese. Questo governo è fondato sul perenne rinvio: anche su autostrade, Ilva e Alitalia, siamo in alto mare. Per non parlare della cassa integrazione: in un paese normale Tridico e il ministro dell'Economia che lo difende sarebbero stati licenziati con ignominia", ha concluso Salvini. (Rin)