Francia: alle prossime presidenziali il 79 per cento degli elettori orientati verso voto antisistema

- Alle prossime elezioni presidenziali francesi previste nel 2022, il 79 per cento degli elettori (+2 punti su base annua) si dicono orientati verso l'astensionismo, la scheda bianca o un voto a un partito antisistema. È quanto emerge dall'ultimo indicatore della protesta elettorale misurato della Fondazione per l'innovazione politica (Fondapol) e amministrato dall'istituto Opinionway e dal quotidiano "Le Figaro". Nel dettaglio, il 49 per cento degli intervistati (+ un punto in un anno) sono inclini alla scheda bianca, mentre il 45 per cento (+4 punti su base annua) prevedono si astenersi. Tra i leader di partiti antisisistema la presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, arriva in testa al 18 per cento, seguito da Jean-Luc Mélenchon, della France Insoumise, dietro all'8 per cento. (Frp)