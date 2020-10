Roma: spacciano droga in provincia nonostante la serrata, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le prescrizioni inerenti al contrasto al Covid-19 del mese di aprile, continuavano lo spaccio di stupefacenti. La droga smerciata tra Carpineto Romano e Artena, in provincia di Roma, era gestita da quattro persone, tra i 27 e i 51 anni, che sono state arrestate dai carabinieri di Colleferro: tre di questi hanno già precedenti di polizia. Tra aprile e giugno scorso le indagini condotte dai militari hanno permesso di accertare che due degli arrestati, padre e figlio di 29 e 27 anni, ogni giorno aggiravano le misure imposte dal lockdown per portare cocaina e hashish ai clienti, sia nel territorio di Carpineto Romano sia in altre province quali Montelanico, Colleferro e Comuni della provincia di Latina. I due si rifornivano da due fratelli di 47 e 51 anni di Artena. Per tre degli indagati sono scattati gli arresti domiciliari, mentre il 49enne di Carpineto Romano è stato portato in carcere. (Rer)