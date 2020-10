Covid: Sileri (M5s), non è previsto un altro Dpcm, sì a lockdown locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non è in previsione un altro Dpcm, ma continua l'azione di monitoraggio. Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierluigi Sileri, ai microfoni di "24Mattino" su Radio 24. "Sono state fatte critiche per due Dpcm ravvicinati, ma i numeri sono quasi raddoppiati da una settimana all'altra, con alcune aree del Paese nelle quali è oggettivo il sovraccarico dei servizi e quindi era necessario procedere ad un atto che consentisse di mitigare la curva dei contagi per proteggere le nostre strutture, il Servizio sanitario", ha spiegato Sileri. "Io - ha aggiunto - non sono molto preoccupato dei numeri: i contagi ci sono, è chiaro che più circola il virus e più è probabile che i soggetti più o meno giovani vanno a impegnare il Servizio sanitario con un rischio di sovraccarico che non consente l'accesso di altri pazienti. Ma questo ancora non sta avvenendo", ha chiarito il viceministro. (segue) (Rin)