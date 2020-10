© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Sileri ulteriori misure future "dovranno essere declinate a livello locale. Non ci troviamo nella situazione di marzo", ha aggiunto, "ma è possibile che in alcune aree del Paese, se il virus dovesse circolare di più, andranno declinate azioni a livello locale, anche la chiusura di una città o una Regione, per prendere fiato riorganizzando il sistema e poi ripartire", ha concluso Sileri. (Rin)