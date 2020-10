Infrastrutture: inaugurato centro simulazioni alla metro di Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario di Dubai ha inaugurato la Hamdan Smart Station per la simulazione e l'addestramento. Ieri, infatti, alla metropolitana di Dubai si è svolta un'esercitazione sulla "crisi degli ostaggi". Secondo il quotidiano "Khaleej Times", ciò è avvenuto quando il principe ereditario di Dubai e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai, lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha inaugurato la Hamdan Smart Station for Simulation and Training. L'emiro si è congratulato con il team della stazione per aver ottenuto un Guinness World Record per il più grande seminario ospitato per esperti di sicurezza dei trasporti. Al seminario hanno partecipato 321 esperti e hanno discusso le principali sfide che il settore della sicurezza deve affrontare. Lo sceicco Hamdan ha anche visitato la sala operativa, il laboratorio e la "futura lobby" della stazione intelligente. (Res)