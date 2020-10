Yemen: coalizione a guida saudita intercetta tre droni Houthi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare araba in Yemen ha intercettato e distrutto in 24 ore tre droni dei ribelli sciiti Houthi sostenuti dall’Iran lanciati verso l'Arabia Saudita. Il portavoce delle forze della coalizione a guida saudita, colonnello Turki al Maliki, ha dichiarato che le sue forze sono riuscite ieri, 25 ottobre, a intercettare e distruggere un drone esplosivo lanciato dalla milizia Ansar Allah, meglio nota come Houthi, per colpire obiettivi civili nella regione meridionale del regno saudita. Analoghe operazioni sono state annunciate venerdì e sabato scorso. (Res)