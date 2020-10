Spagna: governo riprende trattative con sindacati su pubblico impiego e aumenti salariali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha convocato per la giornata di oggi i principali sindacati per negoziare l'offerta di pubblico impiego per il 2021 e l'aumento delle retribuzioni salariali per i funzionari pubblici. L'ultima proposta del ministero per le Politiche territoriali e della Funzione pubblica prevedrebbe 18.266 posizioni (9.270 nuove assunzioni e 8.996 promozioni interne). Un piano che, sino a questo momento, è stato ritenuto "insufficiente" dai sindacati in quanto non coprirebbe le "esigenze strutturali" del paese e sarebbe inferiore del 7,3 per cento rispetto allo scorso anno (19.688 posizioni). In merito all'aumento salariale, la proposta del governo potrebbe aggirarsi intorno allo 0,9 per cento, in linea con quella delle pensioni. (Spm)