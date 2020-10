Roma: Raggi, al lavoro nel quartiere Monteverde per prevenzione frane e cedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È molto importante l’attenzione alle aree della città dove nel corso degli anni si sono verificate frane e cedimenti del terreno. Giocare d’anticipo, a scopo preventivo, è fondamentale per la sicurezza degli abitanti di queste zone". Lo scrive, in un post su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Monteverde è uno dei quartieri più a rischio per via della tipologia del territorio, dove nel tempo c’è stata, anche, una veloce urbanizzazione. Nei mesi scorsi vi avevo parlato degli interventi per il rafforzamento del versante tra via Francesco dall’Ongaro, via Pietro Sterbini e in prossimità del fortino della Madonnina, sopra la Collina Ugo Bassi", continua la prima cittadina di Roma. "Si tratta di lavori attesi da decenni e continuamente rimandati. Il Fortino della Madonnina, dove a breve sarà riposizionata la statua di Santa Maria Regina della Pace dopo un accurato restauro, stava crollando a causa delle infiltrazioni di acqua. Grazie all’intervento del Dipartimento Simu è stato rinforzato tutto il versante e riqualificata l’area con la ricostruzione di tutto il parapetto ormai danneggiato e dei marciapiedi. In collaborazione con il Servizio Giardini, sono stati piantati nuovi alberi, bonificata l’area verde circostante e le aiuole. Abbiamo ultimato, anche, gli interventi sul muro di sostegno di viale Podulak creando un sistema efficace per lo smaltimento delle acque piovane", ha aggiunto Virginia Raggi. "Proseguono, invece, gli interventi per rafforzare il versante di via dall’Ongaro e via Sterbini, dove stiamo completando la paratia e il nuovo sistema drenante per raccogliere le acque ed eliminare i pericoli per le case, soprattutto durante le intense piogge. (Rer)