Romania: premier Orban da oggi in visita ufficiale in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Ludovic Orban, avvia oggi una visita di due giorni in Francia. Secondo quanto riferisce l'esecutivo di Bucarest con un comunicato, il capo del governo a Bucarest ha in agenda incontri con l'omologo francese, Jean Castex; il presidente dell'Assemblea nazionale della Repubblica francese, Richard Ferrand; il presidente del Senato, Gerard Larcher; e il presidente del partito Les Republicains, Christian Jacob. La visita ha anche un'importante componente economica, contesto in cui il primo ministro romeno terrà colloqui con i rappresentanti del Consiglio d'affari Francia-Romania all'interno del Movimento imprenditoriale francese (Medef). Il primo ministro Ludovic Orban ha in programma anche un incontro formale con il segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, e parteciperà a una riunione del dell'Organizzazione. La visita comprende anche un incontro con i rappresentanti della comunità romena in Francia. Orban è accompagnato dal ministro degli Affari Esteri, Bogdan Aurescu, dal ministro dell'Economia, Virgil Popescu, dal ministro della Difesa, Nicolae Ciuca e dal ministro dell'Agricoltura, Adrian Oros. (Rob)