Ucraina: negative le elezioni amministrative per il presidente Zelensky, affluenza molto bassa

- È uno scenario abbastanza negativo per il presidente ucraino, Volodymy Zelensky, quello che emerge dalle elezioni amministrative svoltesi ieri. I candidati del partito Servo del popolo hanno perso lo scontro con i partiti più tradizionali ucraini in tutte le città più importanti. Secondo gli ultimi dati disponibili, a Kiev Vitali Klitschko è in testa ai consensi, con il 47,8 per cento degli elettori che hanno votato per lui e il suo partito Alleanza democratica ucraina per la riforma (Udar). Al secondo posto il candidato della Piattaforma di opposizione - Per la vita, Alexander Popov, che tuttavia ottiene solo l'8,6 per cento. Iryna Vereshchuk, l’esponente di Servo del popolo, si ferma all’8 per cento e sembra destinata quindi a restare fuori dalla competizione per il ballottaggio. In merito ai dati sulle elezioni per il consiglio comunale di Kiev, il 21,3 per cento ha votato per l’Udar, il 18,0 per cento per Solidarietà europea, il 9,5 per cento per il Servo del popolo, il 7,2 per cento per il partito Holos (Voce) e poi a seguire per una serie di altri schieramenti. Anche a Mariupol il sindaco uscente, Vadym Boychenko, è in testa ai consensi con il 68,1 per cento, seguito da Vladimir Klimenko, del partito Piattaforma di opposizione - Per la vita, con il 22,8 per cento. (segue) (Rum)