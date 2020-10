Ucraina: negative le elezioni amministrative per il presidente Zelensky, affluenza molto bassa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Kharkiv si conferma la tendenza a favore del mantenimento in carica del sindaco uscente Il primo cittadino in carica, Hennadiy Kernes, che sembra destinato a vincere al primo turno con il 57,9 per cento. Seguono Alexander Feldman, della Piattaforma dell’opposizione – Per la vita con il 12,12 per cento, e Alexey Kucher, esponente di Servo del popolo con l’11,98 per cento. Anche a Odessa il sindaco uscente Gennadiy Trukhanov è in testa alle preferenze, ma solo con il 34,4 per cento, un dato che lo costringerà a sottoporsi al secondo turno, molto probabilmente contro l’esponente di Piattaforma dell’opposizione – Per la vita, Mykola Skoryk, che si è attestato al 17,93 per cento. Un dato molto negativo è quello legato all’affluenza che si attesta al 36,98 per cento. Tra i motivi principali, come spiegato dagli stessi cittadini in un sondaggio pubblicato da “Unian”, ci sono motivazioni di salute (20 per cento); l'impossibilità di raggiungere il seggio elettorale (19 per cento); e il lavoro (15 per cento). Inoltre, il 14 per cento degli intervistati ha dichiarato di non sapere chi votare, mentre per il 12 per cento l'elezione è stata poco interessante e un altro 10 per cento si è rifiutato di votare a causa della pandemia di Covid. Il 63 per cento dei cittadini, in generale, ha detto di non essersi presentato alle urne in quanto deluso dalla situazione nel Paese, mentre solo il 32per cento si è detto fiducioso sul futuro. (Rum)