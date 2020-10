Usa: presidenziali, Biden ancora in vantaggio nei sondaggi in Florida e North Carolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, mantiene un lieve vantaggio sul presidente uscente Donald Trump nei sondaggi di gradimento in Florida e North Carolina, mentre i due avversari risultano alla pari in Georgia. E’ quanto emerge da tre sondaggi effettuati dall’emittente televisiva Cbs News nei tre Stati cruciali per l’esito delle elezioni in programma il prossimo 3 novembre. I sondaggi attribuiscono a Biden il 50 per cento dei consensi in Florida, contro il 48 per cento di Trump; nel North Carolina, Biden distanzierebbe Trump di quattro punti percentuali: 51 a 47 per cento. Assieme, i tre Stati assegnano 60 grandi elettori, dei 270 necessari per ottenere la presidenza. Trump conquistò tutti e tre gli Stati nel 2016. La maggior parte di quanti hanno votato anticipatamente nelle scorse settimane sostiene di aver sostenuto la candidatura del democratico Biden. (Nys)