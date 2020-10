Thailandia: il parlamento torna a riunirsi nel pieno della crisi politica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana su Bangkok sono anche piovute le critiche di diverse organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti civili e la libertà di stampa, che chiedono al governo thailandese di non limitare la copertura mediatica delle proteste. La Thailandia, e Bangkok in particolare, è teatro da mesi di proteste animate da organizzazioni studentesche e da gruppi vicini all’opposizione pro-democrazia, che chiedono le dimissioni di Prayuth, ex capo dell’Esercito al potere sin dal golpe incruento del 2014, e nominato primo ministro dopo le controverse elezioni dello scorso anno. Dopo l’estromissione dalla politica dell’ex leader del partito pro democrazia Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, il movimento di protesta si è allargato sino a sfidare l’Istituzione reale, nonostante le durissime sanzioni previste in Thailandia per il reato di vilipendio della Corona. I manifestanti chiedono anzitutto le dimissioni del primo ministro Prayuth, contestando la legittimità delle elezioni politiche dello scorso anno, regolate dalla Costituzione e dalla Legge elettorale imposte dalla giunta militare precedentemente al potere. Dallo scorso agosto, la richiesta sempre più insistente di cambiamento è giunta a includere il tema della riforma dell’assetto istituzionale dello Stato: una reazione al processo di ulteriore accentramento del potere della Corona intrapreso negli ultimi anni dal sovrano Maha Vajiralongkorn. (segue) (Fim)