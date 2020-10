Thailandia: il parlamento torna a riunirsi nel pieno della crisi politica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste studentesche sono anche la conseguenza della campagna giudiziaria contro il partito di opposizione Future Forward, forza politica emergente che lo scorso anno aveva ottenuto la maggioranza relativa alla Camera bassa grazie al sostegno di ampie fasce della popolazione urbana, e dei più giovani in particolare. Lo scorso giugno uno tra i più noti attivisti per la democrazia thailandesi, Wanchalearm Satsaksit, è sparito in Cambogia, dove si trovava in esilio sin dal golpe militare del 2014. La sparizione dell’attivista, che ad oggi resta un mistero irrisolto, ha dato ulteriore impulso al movimento di protesta thailandese: i manifestanti pro-democrazia accusano in fatti il governo di Prayuth Chan-ocha di aver orchestrato il rapimento di Wanchalearm, un’accusa che l’esecutivo e la Polizia Thailandesi hanno respinto in più occasioni. Da luglio ad oggi, Bangkok è divenuta così teatro di continue proteste, animate perlopiù da organizzazioni studentesche. Le manifestazioni della scorsa settimana, in particolare, sono state tra le più vaste degli ultimi anni, nonostante gli avvertimenti rivolti nei giorni precedenti dalle autorità e dallo stesso primo ministro. (segue) (Fim)