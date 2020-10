Indonesia: l’uscita delle major petrolifere alimenta incertezza sul futuro della produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’imminente uscita dall’Indonesia delle major petrolifere Chevron e Royal Dutch Shell sta alimentando crescente insicurezza in quel Paese del Sud-est asiatico, impegnato a tentare di consolidare le sue scarse riserve di petrolio e a sostenere la produzione domestica per alimentare la propria crescita economica. Lo scrive il quotidiano “Nikkei”, ricordando che il mese scorso Chevron e il governo indonesiano hanno firmato un accordo per accelerare un’ultima tornata di investimenti presso il blocco estrattivo di Rokhan, al termine della quale il colosso petrolifero cederà il giacimento – dove opera dal 1971 – alla compagnia di Stato indonesiana Pertamina. Chevron non lascerà soltanto Rokhan, ma anche un altro progetto di primo piano nel Paese, l’Indonesia Deepwater Development (Idd): Chevron sta tentando di cedere la propria quota del 62 per cento nel progetto ad Eni. Il sito è divenuto operativo nel 2016, e lo sviluppo della seconda fase, al costo di 6,98 miliardi di dollari, era inizialmente previsto per il 2025. (segue) (Fim)