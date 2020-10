Indonesia: l’uscita delle major petrolifere alimenta incertezza sul futuro della produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Royal Dutch Shell si prepara a lasciare l’Indonesia, con la cessione di una quota del 35 per cento nel progetto di estrazione del gas naturale di Masela. Il 65 per cento del progetto, dal valore stimato in 19,8 miliardi di dollari, è detenuto dalla compagnia giapponese Inpex. L’avvio della produzione era inizialmente previsto per il 2027, ma in assenza di nuovi partner per Inpex un ritardo appare inevitabile. Dwi Soetjipto, direttore del regolatore indonesiano per l’upstream Skk Migas, ha dichiarato che “Shell ci ha segnalato una lista di potenziali compratori, che verranno invitati ad accedere ai dati aperti (in merito al giacimento di Masela). Secondo diversi analisti, l’uscita dal paese di di Chevron e Royal Dutch Shell dimostrerebbe che la spinta verso “il nazionalismo delle risorse naturali” da parte del governo del presidente Joko Widodo si sta dimostrando controproducente. (Fim)