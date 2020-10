Corea del Sud-Usa: nessuna garanzia su mantenimento attuale presenza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non si sono impegnati a mantenere l’attuale livello di presenza militare in Corea del Sud, a margine del recente incontro tra i rispettivi ministri della Difesa. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa sudcoreano, precisando che Washington intende orientarsi verso una maggiore flessibilità nel dispiegamento internazionale delle forze in risposta al mutamento del quadro della sicurezza globale. I due paesi hanno diffuso un comunicato congiunto a margine degli annuali colloqui tra i rispettivi capi della Difesa – il segretario Mark Esper e il ministro Suh Wook – all’inizio del mese di ottobre. Il comunicato non includeva però l’usuale impegno a mantenere l’attuale presenza delle Forze Usa nella Penisola Coreana. Tale omissione aveva alimentato speculazioni in merito ad un possibile ritiro parziale degli Usa dalla Corea del Sud, come ventilato peraltro lo scorso anno, nel contesto della disputa per la ridefinizione degli oneri economici legati a tale presenza. Secondo il ministero della Difesa sudcoreano, “anziché mantenere un livello di truppe prestabilito in un particolare paese, (gli Usa) puntano a un aggiustamento flessibile della presenza in base alla valutazione delle situazioni di sicurezza”. (segue) (Git)