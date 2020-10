Usa: convoglio “Ebrei per Trump” aggredito a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un convoglio di sostenitori del presidente Donald Trump appartenenti alla comunità ebraica di New York è stato aggredito da gruppi di individui a volto coperto, mentre sfilava per le strade della Grande Mela esibendo vessilli e slogan della campagna elettorale del presidente. Lo riferisce la stampa Usa. “Fox News” pubblica video e testimonianze dell’aggressione subita dal convoglio, battezzato “Ebrei per Trump”, contro cui sono state scagliate pietre e uova. Diversi sostenitori del presidente sono stati malmenati, e una donna è stata arrestata a Manhattan per aver utilizzato contro di loro uno spray al peperoncino. Secondo la “Jewish Telegraph Agency”, aggressioni si sono verificate in diverse zone di New York, e in particolare nelle comunità ebraiche e ortodosse della città, dove ieri si sono tenute diverse manifestazioni di sostegno al presidente in vista di un grande evento al Marine Park di Brooklyn, organizzato dal consigliere della campagna di Trump Boris Epshteyn. (Nys)