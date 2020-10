Singapore: vaccinazioni sospese dopo la morte di 48 pazienti in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Singapore hanno sospeso la somministrazione di due vaccini anti-influenzali in via precauzionale, dopo che in Corea del Sud ben 48 persone sono decedute a seguito della somministrazione di tali farmaci. Le autorità di Seul hanno confermato che ben 48 persone hanno perso la vita nel paese dopo la somministrazione dei vaccini sino a sabato 24 ottobre, anche se al momento non è stato verificato alcun legame diretto tra le iniezioni di farmaci immunizzanti e i decessi. Al momento non si sarebbe verificato a Singapore alcun decesso potenzialmente connesso ai vaccini anti-influenzali, ma le autorità della Città-Stato hanno deciso di mobilitarsi a fini precauzionali per placare i timori crescenti dell’opinione pubblica. I due vaccini connessi alle morti sospette sono i quadrivalenti SkyCellflu e Vaxigrip Tetra; il primo è prodotto dalla compagnia farmaceutica sudcoreana SK Bioscience, mentre il secondo è prodotto da Sanofi. (Fim)