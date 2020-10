Germania: deceduto vicepresidente Bundestag Oppermann (SpD)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vicepresidente del Bundestag per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) dal 2017, Thomas Oppermann è deceduto questa mattina. È quanto rende noto l'emittente televisiva “N-tv”, Oppermann si trovava negli studi dell'emittente televisiva “Zdf” per partecipare a una trasmissione quando è stato colto da un malore. Trasportato in ospedale, il deputato della SpD è spirato. Le cause del decesso sono ancora da chiarire. (Geb)