Corea del Sud: autorità sollecitano cittadini a vaccinarsi nonostante i decessi sospetti

- Le autorità della Corea del Sud hanno sollecitato i cittadini di quel Paese a sottoporsi alla vaccinazione contro l’influenza stagionale e limitare così lo stress sul sistema sanitario nel contesto della pandemia di coronavirus, nonostante la preoccupazione suscitata dalla morte di almeno 48 persone che si erano sottoposte alla vaccinazione dall’inizio del mese di ottobre. Il mese scorso le autorità sanitarie sudcoreane avevano smaltito 5 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale che non era stato immagazzinato alle temperature raccomandate dai produttori. I due vaccini connessi alle morti sospette sono i quadrivalenti SkyCellflu e Vaxigrip Tetra; il primo è prodotto dalla compagnia farmaceutica sudcoreana SK Bioscience, mentre il secondo è prodotto da Sanofi. Per il momento le autorità non hanno accertato una connessione univoca trai decessi e i vaccini, ma Seul fatica a convincere l’opinione pubblica della sicurezza dei farmaci. L’influenza stagionale è causa diretta della morte di circa 3mila persone in Corea del Sud ogni anno. (Git)