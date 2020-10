Germania: caso Wirecard, dirigenti avrebbero occultato capitali prima del fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio scorso, Marsalek si sarebbe trovato in una proprietà a ovest di Mosca “sotto la supervisione” del Direttorato principale per l'informazione (Gru), il servizio segreto militare russo. Secondo investigatori, revisori dei conti e avvocati che lavorano allo scandalo Wirecard, si registrano numerosi flussi di cassa sospetti, soprattutto dalla fine del 2019 al fallimento a metà del 2020. Si tratta, in particolare di prestiti elevati stati concessi a partner commerciali di Wirecard in Asia. Il totale dovrebbe superare i 500 milioni di euro. Nella lettera ai dipendenti dell'azienda, Jaffé ha poi reso noto che la società dovrebbe essere venduta “al più tardi a novembre”. Il curatore fallimentare di Wirecard non ha citato gli acquirenti, ma potrebbe trattarsi della banca spagnola Santander o alla società di telefonia mobile britannica Lycamobile. (Geb)