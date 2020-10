Business news: Ecuador, spagnola Repsol cede tutte le attività nel paese alla canadese Nse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica spagnola Repsol ha annunciato la firma di un accordo preliminare per la cessione di tutte le attività in Ecuador alla compagnia canadese New Stratus Energy (Nse). Il valore della transazione è di 5 milioni di dollari. Lo riferiscono le stesse compagnie. "Repsol e New Stratus Energy (Nse) hanno firmato un accordo preliminare per il trasferimento di tutte le attività di Repsol Ecuador a Nse. Questa operazione fa parte della gestione attiva del portafoglio che Repsol sta portando avanti", ha affermato l'azienda al quotidiano "El Universo". La Repsol detiene i diritti di estrazione di due campi nel giacimento di Orellana (nella provincia di Yasuni) e una quota del 29,66 della società che gestisce l'Oleodotto di greggio pesante Ecuador (Ocp). (Res)