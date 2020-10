Covid: Merkel, i contagi continueranno ad aumentare drasticamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha manifestato elevata preoccupazione per gli sviluppi della pandemia di coronavirus in Germania, dove i contagi sono in drastico aumento. Come riferisce il quotidiano “Bild”, durante una videoconferenza con i capigruppo dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) dei parlamenti dei Laender, Merkel ha dichiarato: “Ci aspettano mesi molto, molto difficili”. La cancelliera ha aggiunto di non “non avere un buon presentimento” in vista dell'incontro che terrà con i primi ministri degli Stati tedeschi il 30 ottobre prossimo. La riunione è dedicata a discutere della situazione del coronavirus e delle restrizioni per contenerne la diffusione. Commentando l'andamento attuale dei contagi e l'efficacia delle misure restrittive, Merkel ha evidenziato: “Non si può andare avanti così”. La cancelliera ha aggiunto: “Presumo che il numero di infezioni continuerà ad aumentare drasticamente”. Merkel non ha poi nascosto la propria irritazione, sottolineando che i suoi richiami alla prudenza e al rispetto delle misure anticontagio avrebbero dovuto essere “ascoltati prima”. La cancelliera ha quindi definito il coronavirus una “disgrazia” e “una sventura come mai si sarebbe potuto immaginare prima d'ora”, incolpando direttamente i vacanzieri per l'esplosione delle infezioni in Germania. Ora, per far fronte all'emergenza, Merkel ha dichiarato che è necessaria “disciplina, disciplina, disciplina”. (segue) (Geb)