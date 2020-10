Giappone: nuovo record di denatalità nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Giappone abitano oltre 80mila persone di età pari o superiore a cento anni, secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero della Salute di quel paese lo scorso 15 settembre. Per la precisione, il totale dei centenari e degli ultra-centenari è aumentato di 9.176 unità rispetto allo scorso anno, a 80.450. Si tratta del 50mi aumento annuo consecutivo; le donne costituiscono l’88,2 per cento della popolazione centenaria in Giappone. Il dato conferma l’elevata aspettativa di vita nel paese asiatico, ma è anche un segno del progressivo aggravamento della crisi demografica in atto in quel paese, alle prese da decenni con la denatalità e il progressivo invecchiamento della popolazione. Quando il governo giapponese ha iniziato il computo dei centenari nel paese, nel 1963, questi ultimi erano appena 153; il dato ha superato il migliaio nel 1981, e nel 1998 i giapponesi di età pari o superiore a cento anni erano oltre 10mila, soprattutto grazie ai progressi della scienza media. Lo scorso anno l’aspettativa di vita media per le donne giapponesi è stata di 87,45 anni, mentre quella per gli uomini di 81,41. Ad oggi il cittadino giapponese più anziano è Kane Tanaka, una donna di 117 anni residente a Fukuoka, nel sud del paese; Tanaka è ritenuta anche la persona più anziana attualmente in vita nel pianeta. (Git)