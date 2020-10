Usa: Corte Suprema, Repubblicani aprono la strada alla conferma di Amy Coney Barrett

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza repubblicana al Senato federale degli Stati Uniti ha superato ieri, 25 ottobre, l’ultimo ostacolo per la conferma alla Corte Suprema della giudice Amy Coney Barrett, che potrebbe avvenire oggi. Il Senato ha votato 51-48 per concludere il dibattito sulla nomina: due senatrici repubblicane, Susan Collins del Maine e Lisa Murkowski dell’Alaska, si sono schierate con i Democratici, come già avevano fatto in occasione della nomina del giudice Brett Kavanaugh e in diversi altri voti cruciali presso la Camera Alta. Il voto finale per la conferma di Barrett è previsto per la serata di oggi, 26 ottobre, a circa un mese dalla nomina della giudice da parte del presidente Donald Trump. (Nys)