Business news: Brasile, fatturato settore turistico calato 33,6 per cento nei primi otto mesi del 2020

- Il fatturato del settore del turistico in Brasile ha registrato un calo del 33,6 per cento nei primi otto mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo riferisce la Federazione dei commercianti di San Paolo (Fecomercio) sulla base dei dati raccolti dall''Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Da gennaio ad agosto 2020 il fatturato è stato di 70,4 miliardi di real (10,6 miliardi di euro). Nel periodo analizzato, il risultato negativo del settore è stato influenzato principalmente dalla riduzione degli spostamenti in aereo, il cui fatturato si è ridotto del 68,8 per cento, e della riduzione del giro di affari dei servizi di alloggio e ristorazione, il cui fatturato si è ridotto del 43,2 per cento. Anche le attività culturali, ricreative e sportive hanno registrato una riduzione delle entrate pari al 33,3 per cento, da gennaio ad agosto 2020. (Res)