Business news: Perù, da novembre si aggiungono nuove rotte per i voli internazionali

- Il governo del Perù ha deciso di ampliare le rotte aree per i voli internazionali, riaperti in forma graduale dallo scorso 5 ottobre. Alle destinazioni abilitate, riferisce il quotidiano “El Comercio”, si aggiungeranno a partire da novembre Stati Uniti, Messico, Cuba, Giamaica, Repubblica Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Brasile e Argentina. Ad oggi sono attivi i voli per Ecuador, Bolivia, Colombia, Panama, Paraguay, Uruguay, e Cile. La misura era stata annunciata in settimana dal presidente Martin Vizcarra. “A partire da novembre, il raggio dei voli internazionali consentiti sarà ampliato. Ora sono autorizzati i voli internazionali che durano fino a 4 ore. Stiamo aumentando il tempo di volo consentito fino a 8 ore sui voli internazionali", aveva dichiarato il capo dello stato. Secondo le indicazioni del ministero degli Esteri a tutte le persone che si imbarcheranno sarà richiesto di sottoporsi al test per il coronavirus. La ripresa dei voli internazionali fa parte della fase 4 della riapertura economica, iniziata a ottobre. Anche in questa fase restano chiusi bar, discoteche e cinema. (Res)